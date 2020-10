Pagelle Napoli-Atalanta 4-1 | voti e tabellino Serie A 2020 2021

(Di sabato 17 ottobre 2020) I, le, il, le ammonizioni, i gol di. Al San Paolo, nel match valevole per la quarta giornata del campionato di, la partita è chiusa dopo un tempo: i ragazzi di Gennaro Gattuso giocano 45′ in maniera spaziale e infilano quattro gol grazie alla doppietta di Lozano e alle reti di Politano e Osimhen. Inutile il gol di Lammers, di seguito idel match. IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS(4-2-3-1): Ospina 6; Di Lorenzo 7, Manolas 6, Koulibaly 6.5, Hysaj 6.5; Fabian Ruiz 6.5 (38’ st Demme sv), Bakayoko 7 (30’ st Malcuit 6); Politano 7.5 (15’ st Ghoulam 6), Mertens 7 (30’ st Lobotka 6), Lozano 8; Osimhen 7.5 (38’ st ...

CalcioWeb : #NapoliAtalanta 4-1, le pagelle di CalcioWeb: la squadra di Gattuso è devastante, ottimo Osimhen [FOTO] - - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: #NapoliAtalanta: le pagelle e i voti, #Lozano show - sportface2016 : #NapoliAtalanta: le pagelle e i voti, #Lozano show - MondoNapoli : Pagelle Napoli-Atalanta : Lozano perfetto, si sblocca Osimhen! - - calciomercatoit : ??#Lozano devastante! #NapoliAtalanta, i voti del primo tempo -

Da 0 a 10, come a scuola. Anche al termine di Napoli-Atalanta potete dare un voto alla partita dei nerazzurri. Al triplice fischio finale, in questo articolo, compariranno tutte i ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 4ª giornata di Serie A 2020/21: pagelle Napoli Atalanta ...