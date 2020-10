Caso Juventus-Napoli, lo scenario dopo la decisione ufficiale (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Un’attesa lunga 10 giorni dalla sera di quel 4 ottobre quando in programma vi era il big match Juventus-Napoli. Con l’ufficialità da parte del Giudice Sportivo sul 3-0 a tavolino in favore della Juventus causa mancata presenza del club avversario, si chiude un capitolo ma non l’intera storia. La risposta del Napoli, che ha subito anche un punto di penalizzazione, non tarderà ad arrivare e il ricorso è dietro l’angolo. Il presidente azzurro De Laurentiis ha sempre ritenuto di essere nel giusto e non vorrà certo accettare la sentenza senza controbattere. Andrea Agnelli, dal canto suo, è sempre stato convinto di aver rispettato pienamente le norme imposte dal protocollo, stilato con FIGC e Governo e firmato da tutte le società. La decisione ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Un’attesa lunga 10 giorni dalla sera di quel 4 ottobre quando in programma vi era il big match. Con l’ufficialità da parte del Giudice Sportivo sul 3-0 a tavolino in favore dellacausa mancata presenza del club avversario, si chiude un capitolo ma non l’intera storia. La risposta del, che ha subito anche un punto di penalizzazione, non tarderà ad arrivare e il ricorso è dietro l’angolo. Il presidente azzurro De Laurentiis ha sempre ritenuto di essere nel giusto e non vorrà certo accettare la sentenza senza controbattere. Andrea Agnelli, dal canto suo, è sempre stato convinto di aver rispettato pienamente le norme imposte dal protocollo, stilato con FIGC e Governo e firmato da tutte le società. La...

