Covid, il primo paese in Italia in lockdown: "Vietato circolare" (Di martedì 13 ottobre 2020) Dalle 14 e fino alla mezzanotte del 24 ottobre – salvo eventuali proroghe che verranno valutate in base all'andamento epidemiologico del virus – a Galati sarà vietato circolare a piedi e con qualsiasi mezzo pubblico o privato. Gli spostamenti saranno permessi per andare al lavoro, solo se non è consentito lo smart working. Sono altresì autorizzati i trasferimenti per l'acquisto o il consumo di generi alimentari e beni di prima necessità, ragioni di natura sanitaria e l'appuntamento presso studi professionali. L'ordinanza appena firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci fa scattare inoltre un lungo elenco di altri divieti: stop alle attività ricreative, alla possibilità di passeggiare o stazionare nelle aree pubbliche come strade, piazze, ville e parchi, possibilità di far entrare solo una persona alla ...

