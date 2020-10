Ultime Notizie Roma del 12-10-2020 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 12 ottobre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Il comitato tecnico scientifico fornisce le prime indicazioni sulle nuove norme anti covid quarantena più breve 10 giorni aumento delle precauzioni e più controlli il governo sta ancora lavorando il nuovo dpcm Potrebbe Era luce questa sera potete evitare un look da 1 misure che portino a un danno economico eccessivo tutelando la salute il ministro boccia riunisce la cabina di regia con le regioni il ministro speranza di Chiara queste potranno imporre norme più restrittive non il contrario per il ministro degli Esteri Di Maio le prime dosi di vaccino Arriveranno entro la fine dell’anno e 60 siti web localizzati all’estero annunci sui social network che promuovevano la vendita di prodotti mancanti inesistenti ...