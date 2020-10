ANIENE | DUCCI | “Darò sempre il massimo !”

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Futsal quanto ci sei mancato ! Dopo lo stop forzato che ha decretato la conclusione della passata stagione, é ora di ripartire! Le squadre si preparano alla partenza rivoluzionando le rose per garantire spettacolo in ogni palazzetto d’Italia. Innesti e cessioni sono stati i protagonisti di questi mesi precampionato. Noi di Roma Daily News siamo andati a scovare emozioni e sensazioni di un giovane e talentuoso estremo difensore, Daniele, che quest’anno vestirà e proteggerà la porta del Cybertelc5. Di seguito le sue prime impressioni, Ciao Danielecome ti trovi in questa nuova “famiglia calcistica”? “In questo primo mese posso dire di trovarmi bene, la mentalità é giusta e l’intensità cresce di giorno in giorno; con questo spirito si può fare ...