Nations League 2020/2021: reti bianche tra Francia e Portogallo, tris Danimarca (Di domenica 11 ottobre 2020) Il recap dei match di questa sera di Nations League 2020/2021, escluso quello terminato 0-0 tra Polonia e Italia. Si parte dal Gruppo 2 della Lega A, dove la Danimarca ha passeggiato in casa dell’Islanda: 0-3 per gli ospiti, guidati dall’autogol di Sigurjonsson, dalla rete di Eriksen e dalla firma finale di Skov, e ora a -3 dall’Inghilterra capolista. Decisamente meno spettacolo nel Gruppo 3, dove Francia e Portogallo pareggiano a reti bianche: transalpini e lusitani rimangono appaiati in testa a 7 punti. Nel Gruppo 2 della Lega B la Scozia mantiene la leadership in virtù dell’1-o (Dykes) inferto alla Slovacchia. A meno uno dalla capolista c’è la Repubblica Ceca, che grazie all’autorete ... Leggi su sportface (Di domenica 11 ottobre 2020) Il recap dei match di questa sera di, escluso quello terminato 0-0 tra Polonia e Italia. Si parte dal Gruppo 2 della Lega A, dove laha passeggiato in casa dell’Islanda: 0-3 per gli ospiti, guidati dall’autogol di Sigurjonsson, dalla rete di Eriksen e dalla firma finale di Skov, e ora a -3 dall’Inghilterra capolista. Decisamente meno spettacolo nel Gruppo 3, dovepareggiano a: transalpini e lusitani rimangono appaiati in testa a 7 punti. Nel Gruppo 2 della Lega B la Scozia mantiene la leadership in virtù dell’1-o (Dykes) inferto alla Slovacchia. A meno uno dalla capolista c’è la Repubblica Ceca, che grazie all’autorete ...

