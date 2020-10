GP Francia gara MotoGP | Petrucci mago della pioggia

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 11 ottobre 2020) Piove sul GP di, e larimescola completamente le carte. Sul bagnato spunta Danilo, che ritorna alla vittoria dopo il Mugello del 2019. Il ternano di casa Ducati vince il derby bolognese contro Jack Miller e Andrea Dovizioso, tenendo la testa dall’inizio alla fine. Risponde poi alla rimonta di un Alex Marquez in palla segnando un successo che potremmo definire scaccia crisi. E’ il settimo vincitore diverso in questa pazza stagione. Marquez riporta sul podio la Honda ufficiale. Partito dalle ultime file, il fratellino di Marc si è preso il suo tempo per risalire la china, presentandosi negli ultimi giri come un candidato al podio. Il campione del mondo uscenteMoto2 precede Pol Espargago, Dovizioso e Miguel Oliveira, con la ...