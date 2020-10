Coronavirus, in Lombardia -108 casi rispetto a ieri ma con un terzo dei tamponi in meno. Crescono i ricoveri, anche in terapia intensiva (+4). Tre vittime (Di domenica 11 ottobre 2020) Il bollettino dell’11 ottobre I dati di oggi domenica 11 ottobre 2020 Dopo il balzo dei contagi registrato ieri, oggi tornano a scendere, seppur di poco, i casi di Coronavirus in Lombardia. +1.032 sono i nuovi contagi di cui 90 debolmente positivi e 4 a seguito di test sierologici. ieri, invece, erano +1.140. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, però, sono in netto calo: +15.590 contro i +22.910 di ieri per un totale di 2.318.988 tamponi dall’inizio del monitoraggio. Le nuove vittime oggi sono +3 mentre ieri +2 per un totale di 16.985 decessi dall’inizio della pandemia. I ricoveri ordinari oggi sono 433 (+25) mentre ieri 408 (+37), in ... Leggi su open.online (Di domenica 11 ottobre 2020) Il bollettino dell’11 ottobre I dati di oggi domenica 11 ottobre 2020 Dopo il balzo dei contagi registrato, oggi tornano a scendere, seppur di poco, idiin. +1.032 sono i nuovi contagi di cui 90 debolmente positivi e 4 a seguito di test sierologici., invece, erano +1.140. Ieseguiti nelle ultime 24 ore, però, sono in netto calo: +15.590 contro i +22.910 diper un totale di 2.318.988dall’inizio del monitoraggio. Le nuoveoggi sono +3 mentre+2 per un totale di 16.985 decessi dall’inizio della pandemia. Iordinari oggi sono 433 (+25) mentre408 (+37), in ...

