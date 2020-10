Aouar: «Aulas e Juninho mi hanno convinto a rimanere al Lione» (Di domenica 11 ottobre 2020) Aouar, centrocampista del Lione accostato anche alla Juve, ha parlato della sua decisione di rimanere nel club francese Il centrocampista del Lione Aouar ha parlato a Telefoot della sua decisione di rimanere nel club francese nonostante le tante offerte di mercato, tra cui quella della Juve. «Sono felice, è la mia città, il mio club. Sono orgoglioso di rappresentare questo club, ho tanta motivazione per fare una grande stagione. Abbiamo fatto una scelta, sono felice di restare qui. Aulas mi ha convinto a restare a Lione. Anche Juninho». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 ottobre 2020), centrocampista delaccostato anche alla Juve, ha parlato della sua decisione dinel club francese Il centrocampista delha parlato a Telefoot della sua decisione dinel club francese nonostante le tante offerte di mercato, tra cui quella della Juve. «Sono felice, è la mia città, il mio club. Sono orgoglioso di rappresentare questo club, ho tanta motivazione per fare una grande stagione. Abbiamo fatto una scelta, sono felice di restare qui.mi haa restare a. Anche». Leggi su Calcionews24.com

