"Ma voi avete fatto sesso?". Morra e Adua, il momento più imbarazzante di sempre: al GF Vip crolla tutto, in diretta (Di venerdì 9 ottobre 2020) "Ma tu e lei avete fatto sesso?". "Nì". Alfonso Signorini mette sotto torchio Massimiliano Morra, dopo che la sua ex Adua Del Vesco ha confessato di aver trascorso insieme a lui due anni senza contatti intimi col forte sospetto che l'attore sia gay. E al Grande Fratello Vip va in onda il momento più imbarazzante della stagione, forse di sempre. "Non è vero che io e Adua non abbiamo avuto rapporti sessuali. Diciamo che ci siamo andati molto vicini, di più non voglio dire". "avete fatto petting?", inziga Antonella Elia, cadendo dalle nuvole. Signorini e Pupo sono in imbarazzo, ma rimestano nel torbido. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) "Ma tu e lei?". "Nì". Alfonso Signorini mette sotto torchio Massimiliano, dopo che la sua exDel Vesco ha confessato di aver trascorso insieme a lui due anni senza contatti intimi col forte sospetto che l'attore sia gay. E al Grande Fratello Vip va in onda ildella stagione, forse di. "Non è vero che io enon abbiamo avuto rapporti sessuali. Diciamo che ci siamo andati molto vicini, di; non voglio dire". "petting?", inziga Antonella Elia, cadendo dalle nuvole. Signorini e Pupo sono in imbarazzo, ma rimestano nel torbido. ...

Benji_Mascolo : Ho tanta nostalgia del passato... ma ancora più entusiasmo e carica per il futuro. VOI NON AVETE LA MINIMA IDEA di… - trash_italiano : 'VOI DUE NON AVETE MAI FATTO SESSO?' AH COSI PROPRIO. #GFVIP - fffitalia : E voi, avete preparato i vostri cartelli? ???????? - butdontlookback : raga pls non fatemi sentire l’unica, ma anche voi avete cercato su google almeno una volta come suicidarsi senza dolore??? - AnticoOliviero : RT @3gennaio2013: Leggo molti commenti del tipo, il M5S mi ha deluso, ha tradito la mia fiducia! Secondo me, siete voi che avete tradito il… -

Ultime Notizie dalla rete : voi avete Il ministro della Sanità ai medici: grazie per quanto fate La Nuova Sardegna Suicida dopo i video hard, la sorella di Michela: "Voi, benpensanti dei social, non giudicate"

"Voglio precisare che si tratterebbe di Revenge Porn a tutti gli effetti, ma la norma non è retroattiva, vale dal momento in cui è stata emanata, cioè lo scorso anno. Quindi i reati avvenuti prima ven ...

LE RECENSIONI di MARIA FRANCO. A un metro da voi, Daniela Rabia (Mediano editore)

«Sembra tutto così surreale. Ma è la vita. La mia. La nostra. Una comunità in subbuglio. (…) E io? Che ne è della mia esistenza? Quella di sempre. Fatta di abitudini quotidiane. (…) Niente. Svanito in ...

"Voglio precisare che si tratterebbe di Revenge Porn a tutti gli effetti, ma la norma non è retroattiva, vale dal momento in cui è stata emanata, cioè lo scorso anno. Quindi i reati avvenuti prima ven ...«Sembra tutto così surreale. Ma è la vita. La mia. La nostra. Una comunità in subbuglio. (…) E io? Che ne è della mia esistenza? Quella di sempre. Fatta di abitudini quotidiane. (…) Niente. Svanito in ...