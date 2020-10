Reddito di cittadinanza | discriminati i poveri del Nord?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Il decreto legge del 28 gennaio 2019 ha introdotto ildi, una misura delle politiche attive del lavoro per ridurre la povertà, la diseguaglianza e l’esclusione sociale attraverso l’integrazione delfamiliare. Ma è realmente così? Il gap tra il Settentrione ed il Meridione Ildiè un sussidio che spetta a tutti coloro che non sono in grado di procurarsi o acquistare beni di prima necessità, quindi vivere in maniera eticamente dignitosa. Secondo l’Istat, in Italia, vivono più di 4 milioni di persone in condizioni di povertà assoluta, aventi diritto in egual misura a tale integrazione economica. Invece, sembra che ricevere il sussidio sia molto più semplice nelle regioni del ...