Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2020 ore 10 | 30

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 7 OTTOBREORE 10.20 UMBERTO VERINI BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAI PESANTI DISAGI E CODE SULLA VIA TIBURTINA TRA ALBUCCIONE E SETTEVILLE NEI DUE SENSI SI RALLENTA SULLA FLAMINIA TRA IL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000 VIA DI GROTTAROSSA NUOVAMENTE IN ENTRATA AE SI STA IN CODA SULLA CASSIA TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI QUESTA VOLTA NEI DUE SENSI CI SPOSTIAMO SUI TRENI, AL MOMENTO SULLA LINEA LENTAFIRENZE E LA FL1FIUMICINO ORTE SONO ENTRAMBE RALLENTATE A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO ALLA STAZIONE DI NUOVO SALARIO CHIUDIAMO CON LA SITUAZIONE SANITARIA LEGATA AL COVID-19 RAMMENTANDO CHE È TASSATIVO L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA ANCHE ALL’APERTO. ...