Lite al bar per cane | botte da orbi e coltellata

Si è conclusa con una coltellata la lite scoppiata in un bar di Lucca. Un cane, fradicio di pioggia, aveva bagnato una cliente che quindi si era lamentata col proprietario dell'animale. È nata discuss ...

L’episodio in via Viviani. L’accoltellatore, un 55enne, ha rischiato il linciaggio poi è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio ...

Si è conclusa con una coltellata la lite scoppiata in un bar di Lucca. Un cane, fradicio di pioggia, aveva bagnato una cliente che quindi si era lamentata col proprietario dell'animale. È nata discuss ...L’episodio in via Viviani. L’accoltellatore, un 55enne, ha rischiato il linciaggio poi è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio ...