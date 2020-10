Tutte le purghe del Papa | così ha imposto la sua Chiesa

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 4 ottobre 2020) Francesco Boezi Congregazioni, Accademie, vescovi e cardinali. Francesco ha designato i suoi, modificando gli equilibri della CuriaFrancesco e le "teste" che "cadono": una storia che il "fronte tradizionale" racconta spesso. Perché il pontefice argentino, nell'interpretazione fornita dai conservatori, sta disegnando una parabola che finisce, in maniera inevitabile, con l'assomigliare al carattere del vertice dellauniversale, escludendo chi aveva avuto ruoli apicali nella gestione precedente e modificando gli equilibri interni. Quelli cioè impostati dal regno delemerito. Un tema che vale anche (e a volte specialmente) per il volto della Curia romana. Succede in realtà con ogni nuovo successore di Pietro. Quella odierna è unacattolica, dunque, che ...