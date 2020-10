Juve-Napoli, CTS: "Responsabilità è della Asl e del medico sociale" (Di domenica 4 ottobre 2020) TORINO - L'ultima parola è dell'Asl. Sul caso relativo a Juve-Napoli , il Comitato Tecnico-Scientifico prova a fare chiarezza con un comunicato: " Il Cts, a proposito del caso dei calciatori positivi ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 4 ottobre 2020) TORINO - L'ultima parola; dell'Asl. Sul caso relativo a, il Comitato Tecnico-Scientifico prova a fare chiarezza con un comunicato: " Il Cts, a proposito del caso dei calciatori positivi ...

AleAntinelli : 22 casi spalmati in una settimana al #Genoa. 2 casi nel Napoli 2 nella Juve. Giocatori in isolamento alla vigilia .… - MarcoBellinazzo : Mi auguro che in @SerieA qualcuno si svegli per evitare la pantomima di un match in mondovisione con sola Juve che… - capuanogio : La @juventusfc comunica che domani alle 20,45 scenderà in campo per giocare #JuveNapoli. La scelta dell’ASL di… - fRa_gAv : A me pare evidente che anche i più accesi sostenitori di Allegri non possano negare che anche la Juve di Sarri stas… - antonio_race : RT @MediasetTgcom24: Speranza: Juve-Napoli non si gioca. Meno calcio, più scuola -