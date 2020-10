De Laurentiis in Lega con sintomi da Covid: la Procura di Milano apre un fascicolo (Di giovedì 1 ottobre 2020) Aurelio De Laurentiis è oggetto di un'indagine conoscitiva aperta dalla Procura della Repubblica di Milano, senza titolo di reato né indagati, per la sua presenza all'assemblea della Lega calcio del 9 ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 1 ottobre 2020) Aurelio Deè oggetto di un'indagine conoscitiva aperta dalladella Repubblica di, senza titolo di reato né indagati, per la sua presenza all'assemblea dellacalcio del 9 ...

