I Carabinieri del Ros impegnati nell'operazione "Match" stanno procedendo all'arresto di Alice Brignoli, cittadina italiana, indagata per il delitto di associazione con finalità di terrorismo internazionale. La donna era stata localizzata in Siria dal personale del Ros che, recatosi nel territorio di quello Stato, è riuscito anche a rintracciare i figli minori della donna e a rimpatriare l'intera famiglia in Italia. Le indagini hanno accertato che nel 2015 Brignoli, insieme con il marito Mohamed Koraichi, cittadino italiano di origine marocchina, e i loro tre figli minori, avevano lasciato l'Italia per raggiungere i territori occupati dall'autoproclamato "Stato Islamico", dove Koraichi ha preso parte alle operazioni ...

Fedele all'Isis, ha educato i figli al jihad. Alice Brignoli arrestata in Siria

Nel 2015 la cittadina italiana aveva lasciato l'Italia insieme al marito e ai tre figli minori per raggiungere i territori occupati dallo Stato islamico ...

Nel 2015 la cittadina italiana aveva lasciato l'Italia insieme al marito e ai tre figli minori per raggiungere i territori occupati dallo Stato islamico ...