Anticipazioni Fuori dal Coro | stasera in tv | inchieste | temi | ospiti | interviste

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 29 settembre 2020) Torna in prima serata su Rete 4 “dal“, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Al centro della puntata due importanti. Una parte dalle polemiche per il raddoppio di stipendio concesso al presidente dell’Inps, Pasquale Tridico: si affronteranno i tanti problemi che affliggono l’istituto previdenziale, agli sprechi di denaro pubblico per le operazioni immobiliari alle inefficienze e la mala gestione dell’erogazione di sussidi e cassa integrazione ai lavoratori in difficoltà. L’altra inchiesta, invece, verterà sui segreti e lo scandalo che sta sconvolgendo il Vaticano. Si parlerà della cacciata da parte di Papa Francesco dell’ex Cardinale Angelo Becciu dalla congregazione dei Santi, della presunta accusa di ...