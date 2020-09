Scuola: Pd e M5s litigano sul concorso docenti (Di lunedì 28 settembre 2020) AGI - Aprire una discussione sul concorso straordinario per i docenti fissato ad ottobre: a chiederlo è il Partito Democratico che ha fatto pervenire la richiesta al ministro della Scuola, Lucia Azzolina, per voce della responsabile Scuola del Pd, Camilla Sgambato. L'allarme dei sindacati "Così come è stato fatto notare dalle sigle sindacali, sarebbe opportuno un supplemento di riflessione relativamente ad un rinvio del concorso straordinario per la Scuola, magari durante le festività natalizie per non privare le scuole di molti docenti chiamati a sostenere le prove selettive ad ottobre", spiega Sgambato all'AGI: "Ed inoltre, celebrando i concorsi durante le vacanze di natale eviteremmo di stressare le scuole con ulteriori ... Leggi su agi (Di lunedì 28 settembre 2020) AGI - Aprire una discussione sulstraordinario per ifissato ad ottobre: a chiederlo è il Partito Democratico che ha fatto pervenire la richiesta al ministro della, Lucia Azzolina, per voce della responsabiledel Pd, Camilla Sgambato. L'allarme dei sindacati "Così come è stato fatto notare dalle sigle sindacali, sarebbe opportuno un supplemento di riflessione relativamente ad un rinvio delstraordinario per la, magari durante le festività natalizie per non privare le scuole di moltichiamati a sostenere le prove selettive ad ottobre", spiega Sgambato all'AGI: "Ed inoltre, celebrando i concorsi durante le vacanze di natale eviteremmo di stressare le scuole con ulteriori ...

