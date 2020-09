MLS, esordio da incubo per Gonzalo Higuain: rissa sfiorata dopo un rigore sbagliato e Inter Miami sconfitta (Di lunedì 28 settembre 2020) esordio da dimenticare quello in MLS per Gonzalo Higuain.L'attaccante argentino non ha iniziato nel migliore dei modi la sua esperienza nel campionato americano con la nuova maglia dell'Inter Miami.Il club gestito da David Beckham ha perso sonoramente la sfida di campionato contro il Philadelphia Union, un secco 3-0 che ha peggiorato ancor di più la giornata storta del Pipita. L'ex Juventus al 74' ha calciato alle stelle un rigore che avrebbe permesso agli uomini di Alonso di riportarsi in partita. Rabbia e nervi tesi sono stati i reali protagonisti in campo, dopo l'errore dagli undici metri si è infatti scatenata una rissa con Higuain in prima fila che avrebbe potuto compromettere il match del sudamericano. Il ... Leggi su mediagol (Di lunedì 28 settembre 2020)da dimenticare quello in MLS per.L'attaccante argentino non ha iniziato nel migliore dei modi la sua esperienza nel campionato americano con la nuova maglia dell'.Il club gestito da David Beckham ha perso sonoramente la sfida di campionato contro il Philadelphia Union, un secco 3-0 che ha peggiorato ancor di più la giornata storta del Pipita. L'ex Juventus al 74' ha calciato alle stelle unche avrebbe permesso agli uomini di Alonso di riportarsi in partita. Rabbia e nervi tesi sono stati i reali protagonisti in campo,l'errore dagli undici metri si è infatti scatenata unaconin prima fila che avrebbe potuto compromettere il match del sudamericano. Il ...

