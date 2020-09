Higuain, esordio shock: sbaglia un rigore, poi la rissa. Inter Miami ko 3-0 [VIDEO] (Di lunedì 28 settembre 2020) Inizio shock con la maglia dell’Inter Miami per Gonzalo Higuain. L’ex Juventus ha affrontato la nuova esperienza con grande entusiasmo, ma il primo match è stato veramente un disastro. Pesante ko in MLS, il Philadelphia Union ha vinto con il netto risultato di 3-0 con la sfida che non è stata quasi mai in discussione. Sul risultato di 2-0 l’argentino ha avuto l’occasione di riaprire la partita ma ha calciato un rigore alle stelle, confermando le difficoltà dal dischetto ma soprattutto di una condizione fisica ancora non al meglio. Subito dopo l’errore si è scatenata un rissa con gli avversari. Continua il momento nero per Higuain, ma anche per l’Inter Miami che sta ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 28 settembre 2020) Iniziocon la maglia dell’per Gonzalo. L’ex Juventus ha affrontato la nuova esperienza con grande entusiasmo, ma il primo match è stato veramente un disastro. Pesante ko in MLS, il Philadelphia Union ha vinto con il netto risultato di 3-0 con la sfida che non è stata quasi mai in discussione. Sul risultato di 2-0 l’argentino ha avuto l’occasione di riaprire la partita ma ha calciato unalle stelle, confermando le difficoltà dal dischetto ma soprattutto di una condizione fisica ancora non al meglio. Subito dopo l’errore si è scatenata uncon gli avversari. Continua il momento nero per, ma anche per l’che sta ...

