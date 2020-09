Il Napoli: Insigne, sospetto stiramento alla coscia sinistra (Di domenica 27 settembre 2020) Il Napoli ha pubblicato sul suo sito ufficiale un aggiornamento sulle condizioni di Lorenzo Insigne, costretto ad uscire dal campo a circa 20 minuti dal fischio di inizio di Napoli-Genoa per infortunio. Questo è quanto scrive il club: “Lorenzo Insigne è stato sostituito oggi durante il primo tempo di Napoli-Genoa per un sospetto stiramento alla coscia sinistra. Le condizioni del capitano azzurro saranno valutate alla ripresa degli allenamenti”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 27 settembre 2020) Ilha pubblicato sul suo sito ufficiale un aggiornamento sulle condizioni di Lorenzo, costretto ad uscire dal campo a circa 20 minuti dal fischio di inizio di-Genoa per infortunio. Questo è quanto scrive il club: “Lorenzoè stato sostituito oggi durante il primo tempo di-Genoa per un. Le condizioni del capitano azzurro saranno valutateripresa degli allenamenti”. L'articolo ilsta.

