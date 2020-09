Renato Zero al vetriolo su Achille Lauro: “Io non giocavo a fare il clown” (Di sabato 26 settembre 2020) In molti hanno indicato Achille Lauro come suo erede, l’artista settantenne non ci sta e spiega le sue ragioni Renato Zero (Fonte foto: Getty Images)Probabilmente, la “colpa” è di chi proprio non riesce a non fare paragoni, accorgendosi che ogni artista ha una carriera a sé. Achille Lauro, è stato molto spesso paragonato a Renato Zero, per le sue performances abbastanza particolari, ma non è stato lui stesso a farlo. Eppure, in occasione del suo settantesimo compleanno, il famosissimo artista romano, ha risposto ad alcune domande, proprio sul suo possibile erede, andandoci anche giù abbastanza duro. Zero: “Io mi sono fatto il ... Leggi su chenews (Di sabato 26 settembre 2020) In molti hanno indicatocome suo erede, l’artista settantenne non ci sta e spiega le sue ragioni(Fonte foto: Getty Images)Probabilmente, la “colpa” è di chi proprio non riesce a nonparagoni, accorgendosi che ogni artista ha una carriera a sé., è stato molto spesso paragonato a, per le sue performances abbastanza particolari, ma non è stato lui stesso a farlo. Eppure, in occasione del suo settantesimo compleanno, il famosissimo artista romano, ha risposto ad alcune domande, proprio sul suo possibile erede, andandoci anche giù abbastanza duro.: “Io mi sono fatto il ...

