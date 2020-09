Mafia nigeriana, a Torino 20 condanne per 140 anni di carcere: “Droga, prostituzione e pure il pizzo chiesto ai mendicanti” (Di sabato 26 settembre 2020) Un ragazzo massacrato di botte, fino alla morte, durante un rito di iniziazione. Fiumi di droga da smerciare, donne da sfruttare per strada, migranti impauriti a cui chiedere denaro per attraversare, di notte e al gelo, le Alpi, verso la Francia. Ragazzi col cappello da baseball in mano piazzati a chiedere l’elemosina. Centoquaranta anni di carcere. Ecco quanto pesa la Mafia nigeriana a Torino, ufficialmente riconosciuta il 25 settembre 2020 dalla gup Giorgia De Palma, che ha inflitto venti condanne, con pene fino a dieci anni e dieci mesi di carcere. Le pene sono già ridotte di un terzo, trattandosi di un rito abbreviato. La giudice di Torino ha accolto la tesi del pm Enrico Arnaldi Di Balme, che ha coordinato la squadra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 settembre 2020) Un ragazzo massacrato di botte, fino alla morte, durante un rito di iniziazione. Fiumi di droga da smerciare, donne da sfruttare per strada, migranti impauriti a cui chiedere denaro per attraversare, di notte e al gelo, le Alpi, verso la Francia. Ragazzi col cappello da baseball in mano piazzati a chiedere l’elemosina. Centoquarantadi. Ecco quanto pesa la, ufficialmente riconosciuta il 25 settembre 2020 dalla gup Giorgia De Palma, che ha inflitto venti, con pene fino a diecie dieci mesi di. Le pene sono già ridotte di un terzo, trattandosi di un rito abbreviato. La giudice diha accolto la tesi del pm Enrico Arnaldi Di Balme, che ha coordinato la squadra ...

