Liorni, una clamorosa promozione? "Manca l'ufficialità, ma girano voci di corridoio". Il ribaltone a Raiuno (Di sabato 26 settembre 2020) "voci di corridoio" su Marco Liorni. Il signore di Reazione a catena, re del preserale di Raiuno, potrebbe presto esordire in prima serata. A sussurrarlo è Maurizio Costanzo, il grande vecchio di Mediaset e della tv italiana tutta, nella sua rubrica sul settimanale Nuovo. "Non c'è ancora l'ufficialità", premette Costanzo, ma Liorni sarebbe il favorito per condurre Affari tuoi in una edizione nuova di zecca e riservata, questa volta, alla fascia oraria successiva e non più precedente al Tg1. "Non è ancora ufficiale ma voci di corridoio continuano a dire che potrebbe essere lui a condurre la nuova edizione di Affari Tuoi - scrive Costanzo -. Ha dimostrato di sapersela cavare molto bene con i game show, perciò ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 settembre 2020) "di" su Marco. Il signore di Reazione a catena, re del preserale di, potrebbe presto esordire in prima serata. A sussurrarlo è Maurizio Costanzo, il grande vecchio di Mediaset e della tv italiana tutta, nella sua rubrica sul settimanale Nuovo. "Non c'è ancora l';", premette Costanzo, masarebbe il favorito per condurre Affari tuoi in una edizione nuova di zecca e riservata, questa volta, alla fascia oraria successiva e non più precedente al Tg1. "Non è ancora ufficiale madicontinuano a dire che potrebbe essere lui a condurre la nuova edizione di Affari Tuoi - scrive Costanzo -. Ha dimostrato di sapersela cavare molto bene con i game show, perciò ...

NatereF : @FortunatoBille Sì, Liorni ha parlato di mattoncino a vista, che tra l'altro, non so se in questa forma, è una tipi… - inarteziogio : @cassandro91 @TommiBarto Finché fanno l'intervista con Liorni non mi interessa, ma se esce una loro foto con Nina S… - Pam070Pamela : Che poi perché Liorni quando non azzeccano una definizione, la deve poi dire lui?#reazioneacatena - EhiFabry : I campioni possono fare il cazzo che vogliono. Gli sfidanti ne indovinano una e subito cazziatone per telegrammi!??… - raffael22857987 : Ma cosa stiamo vedendo?loro sono simpatici ma liorni è una carogna ??#reazioneacatena -