Dopo undici anni ancora depistaggi sul caso Cucchi. Questa la rivelazione fatta dal pm Musarò durante l’ultima udienza

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 25 settembre 2020), nulla sembra cambiato. “oggi, nel 2020, nel reparto operativo dei Carabinieri c’è qualcuno che passa gli atti a qualche imputato” del processo per la morte di Stefano, “siamo stanchi di questi inquinamenti probatori che vanno avanti da 11”. A parlare così è il pubblico ministero di Roma, GiovMusarò, nel corso dell’nel processo per iseguiti alla morte del 30enne geometra. Un procedimento in cui sono finiti sotto accusa otto militari dell’Arma. Stando a quanto trapela, il riferimento del magistrato riguarderebbe alcuni documenti depositati nella scorsadal difensore di uno degli ...