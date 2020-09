“Costrizioni di un agente?” GF Vip | gira una voce sul coming out ' tardivo' di Gabriel Garko | Una volta succedeva

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 26 settembre 2020) Al Grande Fratello Vip è stata la serata di, che rivelando il “segreto di Pulcinella”, come lui stesso lo ha definito, si è finalmente liberato di un grosso peso. La mossa spacca-share di Alfonso Signorini assume un significato tutt'altro che banale non solo per il peso del personaggio che ha fattoout, ma anche perché è arrivata proprio nella settimana delle rivelazioni inquietanti che Adua Del Vesco e Massimiliano Morra hanno fatto su una certa casa di produzione. Quest'ultima accomunava i due concorrenti del GF Vip a, che tra l'altro in passato era stato accreditato di una relazione con Adua: ieri sera l'attore ha svelato che tra l'altro c'è stata una favola, ma fatta solo di amicizia. “Secondo me lo avrebbe fatto anche prima, se solo ...