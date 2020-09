Von der Leyen presenta il piano su migranti e asilo: chi non vuole i ricollocamenti pagherà i rimpatri (Di mercoledì 23 settembre 2020) Svelato a Bruxelles il progetto della Commissione. «Obbligo di solidarietà»: i Paesi che si oppongono alle redistribuzioni dagli altri Stati Ue dovranno offrire un aiuto economico. La presidente: «Nuovo inizio». Conte: «Bene ma servono certezze» Leggi su corriere (Di mercoledì 23 settembre 2020) Svelato a Bruxelles il progetto della Commissione. «Obbligo di solidarietà»: i Paesi che si oppongono alle redistribuzioni dagli altri Stati Ue dovranno offrire un aiuto economico. La presidente: «Nuovo inizio». Conte: «Bene ma servono certezze»

Corriere : Von der Leyen presenta il patto sui migranti: no ai ricollocamenti obbligatori chiesti dall’Italia - ilfoglio_it : Solidarietà obbligatoria ma flessibile, più controlli alle frontiere, ancora il regolamento di Dublino. Ecco il pia… - Open_gol : La presidente della Commissione von der Leyen vorrebbe agevolare la redistribuzione dei migranti tra i vari Paesi m… - Ettore572 : Von der Leyen presenta il piano su migranti e asilo: chi non vuole i ricollocamenti pagherà i rimpatri - MariaLu91149151 : Hai capito?Corriere della Sera: Patto migranti, Von der Leyen presenta il piano: ricollocamenti non obbligatori.… -