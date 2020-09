Spadafora | “Domani il protocollo per la graduale riapertura degli stadi”

Leggi su zon

(Di mercoledì 23 settembre 2020)parzialestadi a partire dal 7 ottobre. Lo annuncia il Ministro: “Domani l’approvazione del” Dal 19 settembre, il Governo ha consentito ad aprire gli impianti sportivi a 1000 tifosi. Un piccolo ritorno alla normalità, dopo mesi di sport a porte chiuse a causa dell’emergenza sanitaria. Dal 7 ottobre, giorno in cui scade il Dpcm attualmente in vigore, si potrà aumentare la capienza all’internoimpianti. Lo ha annunciato il Ministro. Il nostro obiettivo” annuncia, “è quello di riaprire progressivamente gli impianti sportivi per tutte le competizioni. Questo lavoro lo faremo da qui al 7 ottobre, quando arriverà il nuovo Dpcm: ...