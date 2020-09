Coronavirus, ADR: obbligo test esteso anche a passeggeri provenienti da Parigi (Di martedì 22 settembre 2020) (Teleborsa) – Con riferimento all’ordinanza del 21 settembre 2020 del Ministro della Salute, Roberto Speranza relativa al contenimento del Covid-19, Aeroporti di Roma informa in una nota che ” a partire dal 22 settembre tutti i passeggeri in arrivo dalla Francia (limitatamente alle Regioni Alvernia-Rodano-Alpi Hauts-de-France, Île-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi- Costa Azzurra) avranno l’obbligo di effettuare un test molecolare o antigenico esattamente come già avviene da oltre un mese per chi proviene da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Ricadono ad esempio in tale obbligo i passeggeri in arrivo a Roma Fiumicino con i voli da Parigi CDG (Charles de Gaulle,ndr), Parigi Orly, Marsiglia e Nizza e i ... Leggi su quifinanza (Di martedì 22 settembre 2020) (Teleborsa) – Con riferimento all’ordinanza del 21 settembre 2020 del Ministro della Salute, Roberto Speranza relativa al contenimento del Covid-19, Aeroporti di Roma informa in una nota che ” a partire dal 22 settembre tutti iin arrivo dalla Francia (limitatamente alle Regioni Alvernia-Rodano-Alpi Hauts-de-France, Île-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi- Costa Azzurra) avranno l’di effettuare unmolecolare o antigenico esattamente come già avviene da oltre un mese per chi proviene da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Ricadono ad esempio in talein arrivo a Roma Fiumicino con i voli daCDG (Charles de Gaulle,ndr),Orly, Marsiglia e Nizza e i ...

