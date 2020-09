Sondaggio: per il 49% dei votanti il Tottenham, con Bale e Reguilòn, arriverà al massimo quarto (Di lunedì 21 settembre 2020) Questo il risultato del Sondaggio “Secondo voi, con Reguilon e Bale dove arriverà il Tottenham?” Al massimo quarto (49%) Lotterà per i primi tre posti (26%) Non andrà in Champions (25%) Foto: sito Tottenham L'articolo Sondaggio: per il 49% dei votanti il Tottenham, con Bale e Reguilòn, arriverà al massimo quarto proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 21 settembre 2020) Questo il risultato del“Secondo voi, con Reguilon edove arriverà il?” Al(49%) Lotterà per i primi tre posti (26%) Non andrà in Champions (25%) Foto: sitoL'articolo: per il 49% deiil, cone Reguilòn, arriverà alproviene da Alfredo Pedullà.

ZZiliani : È il miglior allenatore del mondo (come da sondaggio Sky Sport ormai consegnato ai posteri), e anche Guardiola e Kl… - ricpuglisi : Ma quei 500 milioni che la ministra Dadone vuole cavare fuori dal Recovery Fund PER FARE UN SONDAGGIO sono in lire,… - DiMarzio : #Milan, un'altra opzione per il centrocampo: sondaggio per Anguissa del Fulham - Gueye84Roma : RT @NoielaRoma: ?? Notizie Flash ? Non abbiamo alcuna conferma sul possibile arrivo a breve di Allegri. ? Trattative per Smalling e Milik… - bakuvhoe : @flawcatcher idk maybe domani faccio sondaggio solo che i need your help per trovare tutti i bl da metterci -