tuttonapoli : 'ADL ci ha tolto 2 punti', 'Vergogna, Dzeko out ed un vice manca da anni': la rabbia dei romanisti sui social - Micds76 : @SaxSan2 E cmq sta tarantella tra adl e milik ha già tolto 2 punti alla Roma.. E domani la juve gioca senza numero 9...chissà... -

Ultime Notizie dalla rete : ADL tolto

AreaNapoli.it

La trattativa estenuante per Arek Milik, prima col Napoli e poi col giocatore, e poi un'ulteriore lungaggine, avevano già messo a dura prova i tifosi romanisti, già scottati dall'addio di Dzeko, indub ...L'ex Direttore Generale della SSC Napoli, Pierpaolo Marino, è intervenuto quest'oggi nel corso della trasmissione Marte Sport Live. Pierpaolo Marino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del ...Non si farà più Under che dopo il crac di Zaniolo la Roma ha tolto dal mercato bloccando di fatto anche Milik al Napoli". Molto semplice, perché il City non vuol parlare direttamente con il Napoli per ...