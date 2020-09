Milan, per il centrocampo rispunta Torreira. Paquetà verso l'addio: c'è il Lione, scambio con un attaccante? (Di venerdì 18 settembre 2020) Il Milan torna su Torreira, su Paquetà c'è il pressing del Lione. Il club francese potrebbe proporre di inserire nella trattativa anche Memphis Depay Leggi su 90min (Di venerdì 18 settembre 2020) Iltorna su, su; c'; il pressing del. Il club francese potrebbe proporre di inserire nella trattativa anche Memphis Depay

