LIVE – Berrettini-Travaglia 6-6 | Internazionali BNL d’Italia 2020 | RISULTATO in DIRETTA

(Di venerdì 18 settembre 2020) Ile latestuale del match tra Matteoe Stefano, valevole per gli ottavi di finale degliBNL d’Italia. Il derby azzurro arriva a coronamento di prestazioni convincenti dei due atleti in questione, abili a schivare le insidie rappresentate da ostici avversari, fra i quali spicca Borna Coric. Sportface.it vi accompagnerà mediante aggiornamenti in tempo reale, a partire dalle ore 11.00 di venerdì 18 settembre. Segui ilsu Sportface.it IL TABELLONE DEGLIBNL D’ITALIAAGGIORNA LA6-6 PRIMO SET –sposta ...

SkySport : Sinner-Dimitrov e Berrettini-Travaglia LIVE Da ora su Sky una storica giornata con 4 italiani agli ottavi degli Int… - robertoluca74 : RT @paoloangeloRF: Roma, Sinner-Dimitrov e Berrettini-Travaglia LIVE - sportli26181512 : Internazionali di Roma, Sinner-Dimitrov e Berrettini-Travaglia in diretta live: Giornata storica al Foro Italico pe… - zazoomblog : LIVE – Berrettini-Travaglia 0-0 Internazionali BNL d’Italia 2020: RISULTATO in DIRETTA - #Berrettini-Travaglia… - paoloangeloRF : Roma, Sinner-Dimitrov e Berrettini-Travaglia LIVE -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Berrettini

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sfida tra Matteo Berrettini e Stefano Travaglia, match valevole per gli ottavi degli Internazionali d’Italia 2020. Un derby tutto italiano che mostra qu ...Già cominciato il derby tra Berrettini e Travaglia e la sfida tra Sinner e Dimitrov. Nel pomeriggio, non prima delle 17, il sorprendente Musetti se la vedrà con Koepfer per un posto nei quarti ...Fino al 21 settembre appuntamento su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW TV il torneo maschile in diretta, oltre ad un match al giorno e alle fasi finali di quello femminile. Quattro ...