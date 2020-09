Elezioni Regionali Toscana, il vero campo di battaglia tra Zingaretti e Salvini (Di giovedì 17 settembre 2020) Tic tac, tic tac: le Elezioni Regionali in Toscana sono sempre più vicine. Matteo Salvini lo sa, Nicola Zingaretti lo sa, tutti lo sanno: potrebbero costare molto caro. Sia a destra, che a sinistra. E un po’ come il coccodrillo di Peter Pan che aveva ingoiato la sveglia spaventava a morte Capitan Uncino, l’attesa di queste Elezioni sta facendo venire la tachicardia ai due leader, che ora si stanno giocando tutte le ultime cartucce. >>Leggi anche: Pd referendum parlamentari, “clima di rissa sottotraccia” nel partito: i Dem uno contro l’altro Elezioni Regionali Toscana, Matteo Salvini ha bisogno di quel territorio rosso Matteo Salvini sta soffrendo molto la ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 17 settembre 2020) Tic tac, tic tac: leinsono sempre più vicine. Matteolo sa, Nicolalo sa, tutti lo sanno: potrebbero costare molto caro. Sia a destra, che a sinistra. E un po’ come il coccodrillo di Peter Pan che aveva ingoiato la sveglia spaventava a morte Capitan Uncino, l’attesa di questesta facendo venire la tachicardia ai due leader, che ora si stanno giocando tutte le ultime cartucce. >>Leggi anche: Pd referendum parlamentari, “clima di rissa sottotraccia” nel partito: i Dem uno contro l’altro, Matteoha bisogno di quel territorio rosso Matteosta soffrendo molto la ...

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Regionali Elezioni regionali Marche 2020, come si vota e fac simile scheda elettorale il Resto del Carlino Regionali 2020, Antonio Tagliafierro (M5S): “La mia ricetta per la Campania”

CICCIANO (Nello Lauro) – Sette candidati per un posto al sole. Sono solo quelli di Cicciano candidati alla carica di consigliere regionale in questo 2020. Chi per Vincenzo De Luca (centrosinistra), ch ...

Toscana, referendum e regionali: al seggio con mascherina e gel

Al seggio con mascherina e gel. E dopo il voto si dovrà inserire da soli la scheda nell’urna. Prime elezioni dell’era covid-19 anche in Toscana. Dove, oltre al referendum costituzionale sul taglio dei ...

Antonio Albanese: 'Saremo l'anima critica ma costruttiva di Emiliano'

Il 51enne geometra di Pezze di Greco, dirigente delle Acli, a sostegno di Emiliano con la lista 'Italia in Comune' fondata da Federico Pizzarotti e in Puglia da Michele Abbaticchio, sindaco di Bitonto ...

