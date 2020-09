Combattere i tumori a tavola è possibile: il microbiota e il suo valido aiuto contro il cancro (Di giovedì 17 settembre 2020) Da qualche anno la ricerca oncologica dedica particolare attenzione ai microrganismi che popolano l’intestino e che sembrano avere un ruolo di primo piano nella prevenzione e nella cura dei tumori. Di microbiota intestinale, che una volta veniva comunemente chiamato “flora intestinale o flora batterica”, si è parlato e si continua a parlare molto, per una ragione più che valida: il ruolo fondamentale di questa comunità di microrganismi per la salute umana. Non a caso la prestigiosa rivista Nature ha recentemente dedicato un report proprio ai microrganismi che compongono il microbiota, ai loro geni (definiti nel loro insieme “microbioma”), ai loro effetti su diversi aspetti della salute e della vita quotidiana, e anche all’interesse che hanno suscitato nella ricerca sul ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 17 settembre 2020) Da qualche anno la ricerca oncologica dedica particolare attenzione ai microrganismi che popolano l’intestino e che sembrano avere un ruolo di primo piano nella prevenzione e nella cura dei. Diintestinale, che una volta veniva comunemente chiamato “flora intestinale o flora batterica”, si è parlato e si continua a parlare molto, per una ragione più che valida: il ruolo fondamentale di questa comunità di microrganismi per la salute umana. Non a caso la prestigiosa rivista Nature ha recentemente dedicato un report proprio ai microrganismi che compongono il, ai loro geni (definiti nel loro insieme “microbioma”), ai loro effetti su diversi aspetti della salute e della vita quotidiana, e anche all’interesse che hanno suscitato nella ricerca sul ...

