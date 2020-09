Rider, da AssoDelivery e Ugl primo contratto nazionale in Europa (Di mercoledì 16 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – AssoDelivery, associazione che rappresenta l'industria italiana del food delivery a cui aderiscono Deliveroo, Glovo, Just Eat, Social Food e Uber Eats e il sindacato UGL (Unione Generale del Lavoro) hanno firmato un contratto Collettivo nazionale del Lavoro che, per la prima volta in Europa, aumenta le tutele dei Rider che operano come lavoratori autonomi nell'industria italiana del food delivery. Per rappresentare il mondo dei Rider, il sindacato UGL ha costituito un'organizzazione rappresentativa e unitaria, denominata “UGL Rider”, dedicata ai lavoratori del settore. Il contratto rispecchia le indicazioni del “decreto Rider”, un intervento approvato l'anno scorso su impulso e ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 16 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) –, associazione che rappresenta l'industria italiana del food delivery a cui aderiscono Deliveroo, Glovo, Just Eat, Social Food e Uber Eats e il sindacato UGL (Unione Generale del Lavoro) hanno firmato unCollettivodel Lavoro che, per la prima volta in, aumenta le tutele deiche operano come lavoratori autonomi nell'industria italiana del food delivery. Per rappresentare il mondo dei, il sindacato UGL ha costituito un'organizzazione rappresentativa e unitaria, denominata “UGL”, dedicata ai lavoratori del settore. Ilrispecchia le indicazioni del “decreto”, un intervento approvato l'anno scorso su impulso e ...

