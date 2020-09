Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2020 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 15 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 15 SETTEMBREORE 10:20 GIUSEPPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI APRIAMO CON UN AGGIORNAMENTO SULLA PONTINA, UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO IN ENTRATA ASEMPRE IN ENTRATA NELLA CAPITALE SULLA FLAMINIA, ABBIAMO CODE QUI PER TRAFFICO DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI. RESTA INTERROTTA LA CIRCONE SULLA TERMINI CENTOCELLE, LO RICORDIAMO A CAUSA DI URGENTI LAVORI ALLA RETE IDRICA IN PIAZZA MARRANELLA; DEVIATE LE LINEE BUS 105 E N11 MENTRE SONO LIMITATE LA 409 E N409 INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, L’ELENCO DELLE SEDI “DRIVE-IN” È CONSULTABILE SUL SITO ...