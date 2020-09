Danimarca | Brian Laudrup sconfigge il cancro dopo dieci anni

Leggi su sportface

(Di martedì 15 settembre 2020), fratello dell’ex Juventus e Real Madrid Michael, ha battuto ildel linfoma follicolare contro cui lottava ormai da. L’annuncio dell’eroe dell’Europeo vinto nel 1992 dallafesteggia dunque la vittoria di questa grande battaglia personale. Il classe 1969, che ha giocato per Milan e Fiorentina in Italia, ha pubblicato su Instagram una foto in compagnia dei dottori che lo hanno curato, accompagnata da una didascalia inequivocabile: “Oggi,10di trattamenti e controlli, finalmente sono guarito daldel linfoma follicolare! Un enorme grazie all’incredibile e meraviglioso staff medico del Rigshospitalet”.