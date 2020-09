Napoli, la Juventus non acquisterà Milik: la Roma è ora in pole position per il polacco (Di domenica 13 settembre 2020) Continua a tenere banco in casa Napoli la situazione di Arkadiusz Milik. Il polacco sogna la Juventus, ma nelle ultime ore, come riportato da Sportitalia, pare che la Vecchia Signora abbia comunicato al numero 99 azzurro che al momento non ci sono le condizioni per cui l’affare si possa concludere. Quindi ora la Roma torna … L'articolo Napoli, la Juventus non acquisterà Milik: la Roma è ora in pole position per il polacco Leggi su dailynews24 (Di domenica 13 settembre 2020) Continua a tenere banco in casala situazione di Arkadiusz. Ilsogna la, ma nelle ultime ore, come riportato da Sportitalia, pare che la Vecchia Signora abbia comunicato al numero 99 azzurro che al momento non ci sono le condizioni per cui l’affare si possa concludere. Quindi ora latorna … L'articolo, lanon acquisterà: laè ora inper il

La Juventus sarebbe tornata sulle tracce di Arkadiusz Milik, bomber classe 1994 del Napoli e della nazionale polacca: stando ad indiscrezioni provenienti dalla Spagna, e riportate da "Don Balon", il g ...

Le ultime notizie del 13 settembre sulle trattative di mercato della Juventus con acquisti e cessioni in diretta. A una settimana dall’inizio del campionato i bianconeri si ritrovano col mercato blocc ...

