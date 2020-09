Bielsa, l'Inghilterra ringrazia lui e il suo Leeds (Di domenica 13 settembre 2020) Novanta minuti per conquistare l'Inghilterra. Il Leeds di Marcelo Bielsa ha incantato tutti nel giorno del suo ritorno in Premier dopo 16 anni di tormenti: i Whites hanno perso 4-3 in casa del ... Leggi su gazzetta (Di domenica 13 settembre 2020) Novanta minuti per conquistare l'. Ildi Marceloha incantato tutti nel giorno del suo ritorno in Premier dopo 16 anni di tormenti: i Whites hanno perso 4-3 in casa del ...

ETGazzetta : Thank you, #Bielsa. L'Inghilterra omaggia El Loco #Premier #Leeds - PandaSalvo : Oggi il #Liverpool ha faticato tantissimo contro un buon #Leeds del loco #Bielsa. I campioni d'Inghilterra sembrato… - Danibe23 : @PaoloCond Bielsa allenatore SOTTOvalutato. A differenza di quel che dicono alcuni. Fa giocare degli scappati di c… - CalcioArg : #Leeds| Prima di #Bielsa in Premier, primo tempo spettacolare, tutto molto bello. Ma IN Inghilterra la bandiera… - NATOlizer : Bielsa e l'Inghilterra: un Loco sbarca in Premier League -