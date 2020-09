La tortuosa via che trasforma i villaggi turistici siciliani in hotspot per migranti (Di venerdì 11 settembre 2020) Grandi immobili per la detenzione-quarantena dei migranti che giungono in Sicilia: la Prefettura emette il bando, rispondono pochi gestori di noti alberghi e villaggi turistici e i sindaci riproducono le narrazioni xenofobe dei leader della Lega e della destra estrema. Dopo la fallimentare esperienza dell'hotspot (abusivo) di Messina-Bisconte, all'interno di una ex caserma dell'Esercito, il 17 agosto 2020 la Prefettura peloritana ha pubblicato un “avviso urgente” per individuare in (...) - Attualità / Immigrazione, migranti, Appalti pubblici, , Accoglienza, No logo, Apertura Maxi, hotspot Leggi su feedproxy.google

EREpifania : RT @mazzeoantonio: La tortuosa via che trasforma i #villaggituristici #siciliani in #hotspot per #migranti #Messina #VillafrancaTirrena #Ca… - JigginoRuss : RT @mazzeoantonio: La tortuosa via che trasforma i #villaggituristici #siciliani in #hotspot per #migranti #Messina #VillafrancaTirrena #Ca… - anna__mia20 : RT @anarcomico: «Bevi. Il mondo va avanti. Di notte abbiamo il ballo, e questa notte non fa eccezione. La via retta e la via tortuosa sono… - mazzeoantonio : La tortuosa via che trasforma i #villaggituristici #siciliani in #hotspot per #migranti #Messina… - andrewsword2 : RT @anarcomico: «Bevi. Il mondo va avanti. Di notte abbiamo il ballo, e questa notte non fa eccezione. La via retta e la via tortuosa sono… -

Ultime Notizie dalla rete : tortuosa via La tortuosa via che trasforma i villaggi turistici siciliani in hotspot per migranti AgoraVox Italia Nubifragio nella notte a Siracusa, allagate alcune aree della città, “al via lavori nelle caditoie” dice il sindaco

Un nubifragio abbattutosi nella notte a Siracusa ha allagato alcune aree della città, in particolare quelle della zona nord, dal Villaggio Miano alla Pizzuta. In tanti, questa mattina, hanno avuto dif ...

Treviso, ampliamento aeroporto Canova, nuovo stop. Il progetto di Save torna in discussione

Ennesimo colpo di scena per il tortuoso e incredibile iter di approvazione del piano di ampliamento e sviluppo dell’aeroporto Canova. Il masterplan, che era già sul tavolo del ministro per il via libe ...

Un nubifragio abbattutosi nella notte a Siracusa ha allagato alcune aree della città, in particolare quelle della zona nord, dal Villaggio Miano alla Pizzuta. In tanti, questa mattina, hanno avuto dif ...Ennesimo colpo di scena per il tortuoso e incredibile iter di approvazione del piano di ampliamento e sviluppo dell’aeroporto Canova. Il masterplan, che era già sul tavolo del ministro per il via libe ...