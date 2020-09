Omicidio Willy: le dichiarazioni dei fratelli Bianchi – VIDEO (Di martedì 8 settembre 2020) I fratelli Bianchi hanno rilasciato le prime dichiarazioni di fronte alle autorità: sarebbero “affranti” per la morte di Willy. Si chiamano Marco e Gabriele Bianchi e hanno partecipato al pestaggio durato venti minuti che ha portato alla morte di Willy Monteiro Duarte all’alba del 6 Settembre. Al momento dell’arresto i due giovani della provincia di Frosinone si sono dichiarati … L'articolo Omicidio Willy: le dichiarazioni dei fratelli Bianchi – VIDEO è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

