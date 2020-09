Cavalletti chiude: addio allo storico Millefoglie (Di lunedì 7 settembre 2020) addio al Millefoglie di Cavalletti che piaceva anche alla Regina Elisabetta: chiude la storica pasticceria romana. Rivolta sui social, parte la raccolta firme addio al Millefoglie di Cavalletti. Il celeberrimo dolce a tre piani farcito di crema chantilly aromatizzata al Marsala, divenuto famoso nel mondo fin dal 1951 quando a Roma aprì la pasticceria Cavalletti in via… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

