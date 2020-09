Il Fatto e la rissa tra le figlie di Berlusconi (Di sabato 5 settembre 2020) Per il Fatto “il dito è puntato contro Barbara”: Barbara è Barbara Berlusconi. Il dito sarebbe quello di Marina che sarebbe “furiosa” con la sorella colpevole di aver Fatto avanti e indietro da Capri, con una serata prima al ristorante “Da Paolino” e poi all ’ “Anima e Core”. Una decina di amici durante la serata. Alcune di quelle persone, compresa Barbara che dopo Capri era andata a Ponza, e Luigi Berlusconi reduce da Pantelleria, sarebbero state presenti alla famigerata cena di Ferragosto a Villa Certosa, la scena del crimine in cui Berlusconi e il Coronavirus si sarebbero incontrati. Tutta colpa di chi ha tenuto comportamenti irresponsabili: Qualcuno ha tenuto un comportamento irresponsabile… ”. Marina ... Leggi su nextquotidiano

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 Settembre: B. va in ospedale: accuse a Zangrillo e rissa tra le figlie - SmorfiaDigitale : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 Settembre: B. va in ospedale: accuse a Zan... - news24_napoli : PRIMA PAGINA IL FATTO QUOTIDIANO – Berlusconi in ospedale, rissa tra le… - bizcommunityit : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 Settembre: B. va in ospedale: accuse a Zangrillo e rissa tra le figlie - worldnews911 : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 Settembre: B. va in ospedale: accuse a Zangrillo e rissa tra le figlie -

Ultime Notizie dalla rete : Fatto rissa In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 Settembre: B. va in ospedale: accuse a Zangrillo e rissa tra le figlie Il Fatto Quotidiano Anagrafe, gente in fila dall'alba. Rissa sfiorata davanti agli uffici di via Garbini

Liti, urla e parole grosse agli uffici anagrafe di via Garbini. Con centinaia di cittadini imbufaliti che tornano a denunciare il pessimo funzionamento del servizio, puntando il dito anche contro gli ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 Settembre: B. va in ospedale: accuse a Zangrillo e rissa tra le figlie

“La situazione clinica è tranquilla e confortante”. Il ricovero di Silvio Berlusconi, scopertosi positivo al Covid il 2 settembre, “è stato ritenuto necessario perché soggetto a rischio per l’età e le ...

Liti, urla e parole grosse agli uffici anagrafe di via Garbini. Con centinaia di cittadini imbufaliti che tornano a denunciare il pessimo funzionamento del servizio, puntando il dito anche contro gli ...“La situazione clinica è tranquilla e confortante”. Il ricovero di Silvio Berlusconi, scopertosi positivo al Covid il 2 settembre, “è stato ritenuto necessario perché soggetto a rischio per l’età e le ...