Richie Rich, storia e curiosità sul personaggio. E cosa fa Richie Rich oggi? (Di venerdì 4 settembre 2020) Richie Rich – il più ricco del mondo è un film USA del 1994 con protagonista l’attore Macaulay Culkin. Il film è stato girato dal regista Donald Petrie e narra la storia di Richie, figlio e unico erede del ricchissimo Richard Rich. Il bambino cresce nella sua sontuosa villa adorato dai genitori e sotto l’occhio vigile del fedele e gentile precettore Cadbury. Richie ha tutto ciò che una ragazzino della sua età possa desiderare: agiatezza, genitori amorevoli e perfino un luna park personale. Solo una cosa gli manca: un vero amico. Nel corso della ... Leggi su nonsolo.tv

FumodiChina : RT @CineFumetti: Stasera in tv ancora film tratti da fumetti: su @RaiQuattro alle ore 21.20 “Largo Winch. The Burma Conspiracy” (2011), su… - stuckwithbutera : questa sera richie rich ?????? - blancacms : @friederichcms sei un amore richie rich - blancacms : @friederichcms @artemisscms richie rich, tu non ascoltare - TvItaMemories : #StaseraInTv (04/09) #Rai1 - #NationsLeague #Rai2 - Mai Fidarsi Di Mia Madre #Rai3 - Stai Lontana Da Me #Rete4 - G… -