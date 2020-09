Grande Fratello Vip 5: Morgan e Giulio Berruti nuovi concorrenti? (Di giovedì 3 settembre 2020) La lista dei concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip 5 non è finita? Solo pochi giorni fa, vi abbiamo annunciato il cast ufficiale (o almeno sembra) del reality show condotto da Alfonso Signorini, ma nelle ultime ore è emerso un nuovo rumor secondo cui mancherebbero all’appello altri concorrenti che andrebbero a completare il quadro. Morgan e Giulio Berruti al Grande Fratello Vip 2020? Come riporta Tvblog.it, dalle indiscrezioni sembrerebbe che anche il noto cantautore Morgan e l’attore Giulio Berruti potrebbero entrare nella casa più spiata d’Italia. I due vip non hanno svolto un vero e proprio provino a quanto pare, ma avrebbero fatto una ... Leggi su tutto.tv

