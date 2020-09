Kit per diagnosticare il Covid abbandonati in tangenziale (Di mercoledì 2 settembre 2020) Erano 19 kit per effettuare i tamponi diagnostici per il Covid quelli contenuti nello scatolone che un uomo ha ritrovato in tangenziale, all’altezza di Orbassano, e consegnato in tarda serata al commissariato di Rivoli. L’uomo è stato insospettito dalle dimensioni e dalle indicazioni sull’involucro: la presenza di ghiaccio secco e un’etichetta con la dicitura “SARS COV 2 AMP 192T KIT” e si è recato dalla polizia. Gli agenti hanno scoperto che all’interno della scatola c’erano diversi kit nuovi per effettuare i tamponi Covid, immersi in ghiaccio secco, che si sarebbero rapidamente deteriorati, diventando inutilizzabili se non fossero stati subito ricollocati. La collaborazione con l’Asl di Cuneo ha fatto si che un’unità specializzata ... Leggi su nuovasocieta

Ultime Notizie dalla rete : Kit per RIVOLI - Trova 19 kit per tamponi Coronavirus sul cavalcavia della tangenziale: riconsegnati all'Asl di Cuneo QV QuotidianoVenariese Partita la raccolta differenziata anche a Scicli

SCICLI (di Elisa Montagno) – Da martedì 1 settembre il servizio di raccolta differenziata Porta a Porta è stato avviato su tutto il territorio comunale di Scicli. Il servizio che ha riguardato inizial ...

Il passaggio in India di Ammar 808

L’album d’esordio di Ammar 808, Maghreb United, uscito due anni fa – una miscela esplosiva di bassi elettronici, TR-808, beats e voci del Maghreb – ha ricevuto critiche positive un po’ dappertutto. Qu ...

