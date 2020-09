Resident Evil 7 e Final Fantasy XV tra i nuovi giochi in arrivo questo mese su PlayStation Now (Di martedì 1 settembre 2020) la "divisione" giapponese di PlayStation Now ha da poco svelato le nuove aggiunte al servizio di PlayStation 4 per il mese di settembre 2020 e, dato che queste aggiunte risultano le stesse quasi ogni volta, siamo quasi certi che PS Now si arricchirà con due titoli di notevole peso. Gli abbonati a PS Now possono aspettarsi sia lo streaming che il download di Resident Evil 7: Biohazard e Final Fantasy XV. Lo stesso vale anche per WWE 2K19 e Observation.L'horror di Capcom rimarrà su PS Now per tre mesi fino al 30 novembre 2020, mentre il quindicesimo titolo principale del franchise di Final Fantasy sarà sulla piattaforma fino al 30 marzo 2021. Leggi altro... Leggi su eurogamer

