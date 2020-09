Gaeta, controlli sul territorio: boom di denunce e sanzioni dei Carabinieri (Di martedì 1 settembre 2020) Il 29 e 30 agosto scorso a Gaeta, nel corso di predisposti servizi di controllo del territorio finalizzati a contrastare i reati in genere, i militari della locale stazione deferivano in stato di libertà un 32enne di Napoli ed altri due giovani sempre campani. Il primo controllato e sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di 11 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish suddivisa in dosi nonché materiale atto al loro confezionamento. Mentre i secondi venivano segnalati alla prefettura competente per uso personale di sostanze stupefacenti e sono stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana in seguito sequestrate. Sono stati inoltre controllati: 72 autoveicoli; identificate 88 persone, di cui 22 gravate da precedenti di polizia; elevate ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Il 29 e 30 agosto, nell'ambito del territorio di Gaeta, nel corso di predisposti servizi di controllo del territorio finalizzati a contrastare i reati in genere, i militari della locale tenenza carabi ...

